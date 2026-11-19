Óscar Villegas dejó en claro que no tiene intención de renunciar a la dirección técnica de la selección boliviana, pese a las dos últimas derrotas ante Perú y Ecuador, ambas por 2-0 en partidos amistosos.

El entrenador defendió su gestión al recordar que asumió el mando de La Verde en la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas, cuando Bolivia se encontraba prácticamente sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026, y logró llevar al equipo hasta el repechaje.

“¿Ustedes creen que después de haber tomado en la fecha 7 de la eliminatoria, cuando Bolivia estaba eliminada y hoy haber llegado a un repechaje y haber terminado bien, yo voy a estar pensando en renunciar?”, manifestó.

Villegas también destacó que las eliminatorias fueron el punto fuerte de su proceso y aseguró que los resultados obtenidos le dan el respaldo para continuar al frente del combinado nacional.

“De ninguna manera yo voy a renunciar. No me pasa ni por la más mínima idea renunciar, porque nos hemos ganado el derecho de arrancar las próximas eliminatorias y arrancarlas bien, como hemos arrancado en la fecha 7”, afirmó.

Asimismo, mencionó las dificultades que atravesó el equipo en los últimos compromisos, entre ellas las más de ocho bajas por lesión. Aunque reconoció que faltaron goles, sostuvo que Bolivia generó opciones y mostró momentos de buen fútbol.

Las declaraciones del seleccionador llegan en medio de las dudas sobre su continuidad. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, anunció que esperarán el informe de Hugo Blanco y posteriormente se reunirán para evaluar el trabajo del cuerpo técnico y tomar una decisión sobre el futuro de Villegas.