El boliviano Gustavo Mamani Condo volvió a destacar en el escenario deportivo internacional al conquistar la medalla de oro en calistenia, modalidad estilo libre, durante los Kalba Beach Games 2025, realizados en Emiratos Árabes Unidos.

La competencia se desarrolló el 14 y 15 de noviembre en Kalba Beach, en el emirato de Sharjah, donde el atleta paceño se impuso al serbio Nemanja Tomašević y al uzbeko Komiljon Beckhanov, quienes completaron el podio.

El certamen correspondió a la tercera edición de los Kalba Beach Games, evento multideportivo organizado por el Consejo de Deportes de Sharjah y que reúne distintas disciplinas en escenarios de playa.

En la modalidad de estilo libre, los competidores ponen a prueba su fuerza, resistencia y control corporal mediante movimientos acrobáticos, giros y ejercicios de alta dificultad sobre barras.

Mamani, quien ya contaba con títulos nacionales e internacionales en esta disciplina, sumó así otro importante logro a su trayectoria y dejó en alto el nombre de Bolivia en una competencia de alcance internacional.