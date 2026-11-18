El club San Juan de Santa Cruz está a un paso de conseguir el ascenso a la División Profesional del fútbol boliviano, pero su clasificación a la final de la Copa Simón Bolívar quedó acompañada de una llamativa denuncia: un supuesto acto de brujería en su camerino durante el partido de vuelta de las semifinales.

La situación fue revelada por la nutricionista del equipo, mediante un video publicado en sus redes sociales, donde mostró tres muñecos que, según explicó, fueron encontrados en el camerino durante el entretiempo del encuentro frente a Virginia USC, también representante cruceño.

"Nos hicieron brujería el día del partido", manifestó la trabajadora al relatar lo ocurrido. Según su versión, los muñecos habrían sido lanzados por las ventanas del vestuario, que permanecía cerrado cuando el equipo se retiró para disputar el primer tiempo.

La nutricionista también explicó que, al regresar al camerino durante el descanso, encontraron las ventanas abiertas y los tres muñecos en el interior.

Pese a este episodio, San Juan consiguió superar a Virginia USC y selló su clasificación a la gran final del torneo, donde enfrentará a Mineros de Potosí en partidos programados para el 29 de noviembre y el 5 de diciembre.

Ahora, el conjunto cruceño buscará quedarse con el título y dar el último paso hacia el ascenso a la División Profesional.