El papa León XIV dejó por un momento los temas religiosos para compartir una faceta poco conocida de su juventud: su vínculo con el deporte y, especialmente, con el fútbol. Durante una conferencia en España, el Pontífice recordó sus experiencias en las canchas y sorprendió al contar en qué posición solía jugar.

El Santo Padre explicó que durante su juventud practicaba fútbol y que también tuvo una experiencia más seria con el fútbol americano, al que describió como un deporte “poco más violento”. Actualmente, según comentó, juega al tenis.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó cuando le preguntaron por su posición dentro del campo de juego.

“Pero también con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol. Defensa, si se quiere saber. No era gran goleador”, respondió entre sonrisas.

León XIV recordó que durante su estadía en Trujillo, Perú, compartía partidos con los seminaristas en las casas de formación. Aquella etapa también le permitió seguir de cerca el fútbol local y mantener su afición por este deporte.

El Pontífice también evocó el Mundial de España 1982, que representó su primera experiencia siguiendo de cerca una Copa del Mundo durante su estancia en Roma.

Más allá de las anécdotas futboleras, León XIV aprovechó la ocasión para destacar la importancia de incorporar la actividad física a la vida cotidiana y cuidar tanto el cuerpo como la mente.

“Poco de deporte hace bien para todos. Hay que buscar cómo, digamos, conservar y estar en buena salud, cuerpo, mente y alma”, expresó.

Con humor y recuerdos de su juventud, el Papa mostró una faceta distinta de su vida, dejando ver que antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica también tuvo sus propias historias dentro de una cancha de fútbol.