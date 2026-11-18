La Selección Boliviana terminó el 2026 en el puesto 79 del ranking FIFA, con 1.315,80 puntos, según la actualización publicada este miércoles 18 de noviembre, que corresponde a la última clasificación del año.

La Verde no pudo mejorar su ubicación después de una doble fecha FIFA para el olvido. En sus dos presentaciones de noviembre, ambas como visitante, sufrió derrotas por el mismo marcador.

El primer tropiezo fue el viernes 13 de noviembre, cuando perdió 2-0 frente a Perú en Lima. Cuatro días después, el martes 17, volvió a caer por 2-0, esta vez ante Ecuador, en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Estos resultados prolongaron la mala racha del combinado nacional, que cerró el calendario con siete derrotas consecutivas, incluida la final del repechaje intercontinental ante Irak. Además, acumuló seis caídas seguidas en partidos amistosos sin conseguir marcar goles.

La última victoria de Bolivia fue el 26 de marzo, cuando derrotó por 2-1 a Surinam en la semifinal del repechaje mundialista.

Bolivia, última entre las selecciones sudamericanas

La ubicación de la Verde también refleja la distancia que mantiene respecto a las demás selecciones de la región. Bolivia terminó como la última sudamericana en el ranking FIFA.

Entre sus recientes rivales, Ecuador ocupa el puesto 24, con 1.593,34 puntos, mientras que Perú aparece en la casilla 52, con 1.454,73.

La clasificación de Conmebol quedó encabezada por Argentina, segunda del mundo con 1.966,13 puntos, seguida por Brasil (7.º), Colombia (10.º), Uruguay (20.º), Paraguay (31.º), Venezuela (50.º), Chile (51.º), Perú (52.º) y Bolivia (79.º).

España se mantiene en la cima

En la clasificación mundial, España conservó el primer lugar con 2.004,48 puntos. Argentina se mantiene segunda, Francia ocupa la tercera posición e Inglaterra aparece cuarta. Marruecos completa el top cinco y alcanzó la mejor ubicación de su historia.

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Para Bolivia, el puesto 79 marca el cierre de un año complicado, con una racha de derrotas y dificultades para encontrar el camino del gol. La selección volverá a la actividad internacional en marzo de 2027, durante la primera fecha FIFA del próximo año.