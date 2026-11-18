La carrera por el título de la Copa Bolivia tendrá su primer capítulo este miércoles 18 de noviembre. Always Ready recibirá a Real Potosí desde las 19:30 en el estadio Municipal de El Alto, en una final que enfrentará por primera vez a ambos clubes en esta instancia del certamen.

El equipo alteño tendrá la ventaja de jugar en casa y buscará conseguir una diferencia favorable antes de visitar la Villa Imperial para el compromiso de vuelta, que se disputará la próxima semana. Por su parte, Real Potosí intentará conseguir un resultado positivo como visitante para llegar con opciones de levantar el trofeo ante su público.

El camino hacia la final

Always Ready consiguió su boleto a la definición después de superar a Independiente. El conjunto millonario empató sin goles en Sucre y selló su clasificación con una victoria por 2-0 en El Alto.

Real Potosí, en cambio, protagonizó una semifinal cargada de goles frente a Nacional Potosí. Después del empate 5-5 en el primer encuentro, los lilas ganaron 2-0 en la revancha y aseguraron su presencia en la final.

Premio Internacional en juego

Más allá del trofeo, la definición tiene un incentivo importante para ambos equipos. El campeón obtendrá el cupo de Bolivia 3 para la Copa Libertadores 2027, mientras que el subcampeón clasificará como Bolivia 1 a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, existe una particularidad en el caso de Always Ready: si consigue clasificarse como Bolivia 1 o Bolivia 2 a la Libertadores mediante el torneo de la División Profesional, el premio internacional obtenido en la Copa Bolivia pasará a otro club.

Detalles del partido

Partido: Always Ready vs. Real Potosí.

Torneo: Copa Bolivia, final de ida.

Fecha: Miércoles 18 de noviembre de 2026.

Hora: 19:30.

Estadio: Municipal de El Alto.

Árbitro: Dilio Rodríguez.

VAR: Rafael Subirana.

Podrás seguir en vivo todas las reacciones del partido en el canal de YouTube de los organizadores de la competencia.

La final también marcará un hecho particular en la historia del torneo seriado, que se disputa desde 2022: ninguno de los dos clubes había alcanzado anteriormente esta instancia, por lo que la Copa Bolivia tendrá un nuevo campeón.