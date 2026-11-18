El fútbol profesional pierde a uno de sus mediocampistas más reconocidos de los últimos años. Éver Banega confirmó que decidió poner punto final a su carrera como futbolista a los 38 años, luego de 19 temporadas en las que pasó por importantes clubes de Argentina, España e Italia.

El anuncio llegó durante una entrevista con ESPN, en el marco de la Copa Potrero. El rosarino había dejado abierta la posibilidad de retirarse un día antes, cuando consideraba que su decisión estaba prácticamente tomada. Sin embargo, esta vez fue contundente y aseguró que no tiene intenciones de continuar jugando.

«Ya está, esto no es para mí, hay que hacer otras cosas», expresó el exseleccionado argentino, quien también manifestó su deseo de disfrutar de una nueva etapa fuera de las canchas.

Sobre sus próximos proyectos, Banega reveló que comenzó a dedicarle tiempo al golf y que por ahora no contempla convertirse en entrenador. Incluso descartó la posibilidad de regresar al fútbol si recibiera una propuesta de Lionel Messi para jugar en el Inter Miami.

Su último tramo como profesional estuvo marcado por su regreso al fútbol argentino. En 2024 volvió a Newell's Old Boys, club en el que ya había tenido un primer ciclo. Posteriormente se incorporó a Defensa y Justicia, equipo con el que disputó 11 encuentros antes de finalizar su vínculo en agosto de este año. Su última presentación oficial fue el 4 de mayo frente a Gimnasia de Mendoza.

Una carrera con títulos en Argentina y Europa

Banega comenzó su recorrido profesional en Boca Juniors, donde debutó en 2007 y formó parte del equipo que conquistó la Copa Libertadores de ese año. Sus actuaciones despertaron el interés del fútbol europeo y poco después fue transferido al Valencia de España.

Durante su trayectoria también defendió las camisetas del Atlético de Madrid, Sevilla e Inter de Milán. Su etapa más exitosa en el fútbol europeo llegó con el conjunto sevillano, donde disputó más de 200 partidos y levantó tres títulos de la Europa League.

En 2020 dejó España para continuar su carrera en Arabia Saudita, donde permaneció hasta su regreso a Newell's en 2024.

Con la selección argentina también tuvo momentos importantes. Fue campeón del Mundial Sub-20 de 2007 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Además, integró el plantel que disputó el Mundial de Rusia 2018. En total, acumuló 65 presentaciones con la camiseta albiceleste.

Así, el mediocampista cierra una trayectoria de casi dos décadas, con títulos internacionales, experiencias en distintas ligas y una última decisión que marca el comienzo de una nueva etapa lejos del fútbol profesional.