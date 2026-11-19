Dani Alves volvió a generar repercusión en redes sociales tras compartir un testimonio sobre su cambio de vida, su acercamiento a la religión y una inesperada comparación entre su pasado como futbolista profesional y su tiempo en prisión.

En un video que se viralizó en redes sociales, el exjugador brasileño aparece sobre un escenario, con micrófono en mano, hablando ante un público sobre la importancia que ahora tiene su fe en su vida.

“Porque mi padre es el dueño del oro y de la plata, entonces yo no necesito nada. Dice que su presencia es plenitud de gozo. Entonces yo ya no necesito que el fútbol me llene. Yo ya estoy lleno. Yo ya estoy lleno del Espíritu Santo”, expresó.

Alves también contó que busca mantener una relación cercana con Dios y que constantemente le hace preguntas para conocerlo más. “Soy un preguntón. Soy un niño delante de él. Le pregunto todo. Yo creo que él dice: Dani, ya está, deja de preguntar, hombre. Pero digo: no, yo quiero conocer más de ti”, relató.

Sin embargo, una de sus declaraciones que más llamó la atención fue cuando comparó los millones de euros que llegó a ganar durante su carrera futbolística con los ingresos que recibía mientras estaba privado de libertad.

“Yo ganaba millones de euros, gracias a Dios, aunque yo no lo vea, gracias a Dios y gracias al fútbol, pero en la prisión, ganando ciento y trece euros, yo era más feliz que ganando millones”, afirmó.

El exfutbolista pasó 14 meses en prisión preventiva en el centro penitenciario Brians 2, en Barcelona, antes de recuperar su libertad provisional. Posteriormente, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena inicial de cuatro años y medio de prisión que había recibido por un caso de agresión sexual.

Actualmente, Alves viene realizando intervenciones públicas en las que comparte su testimonio y habla sobre su fe, en una nueva etapa de su vida alejada de las canchas.