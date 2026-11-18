El futuro de Gustavo Costas al frente de la Selección boliviana deberá esperar. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció que antes de tomar cualquier decisión esperará los informes correspondientes sobre el trabajo del cuerpo técnico y el rendimiento de La Verde.

“Vamos a esperar el informe de Hugo Blanco, nos reuniremos en los próximos días y el Comité Ejecutivo tomará una decisión, en base a todos los informes de lo que ha significado el trabajo de Hugo Blanco, evaluando el trabajo del cuerpo técnico y el desempeño de la selección”, manifestó Costa.

El titular de la FBF también evitó emitir criterios personales y remarcó que las determinaciones se tomarán en función de los informes que reciba la dirigencia.

“No voy a emitir criterios personales, todo en base a informes. Vamos a hacer una gestión este 2026”, expresó.

Las declaraciones llegan después de un complicado mes de noviembre para la Selección boliviana, que sufrió dos derrotas consecutivas en sus amistosos internacionales: primero cayó por 2-0 ante Perú y posteriormente perdió por el mismo marcador frente a Ecuador.

A estos resultados se suma el descenso de Bolivia en el ranking FIFA, donde ahora ocupa el puesto 79, convirtiéndose en la última selección sudamericana de la clasificación.

La evaluación de la dirigencia será clave para conocer qué decisiones se asumirán respecto al cuerpo técnico y al rumbo deportivo de la Selección nacional.