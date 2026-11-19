Una jugada insólita ocurrida hace 34 años en el fútbol argentino sigue despertando curiosidad y recordando una de las anécdotas más particulares de este deporte. El protagonista fue Mariano Dalla Libera, quien convirtió un gol para Huracán ante Gimnasia La Plata, aunque la pelota nunca ingresó por el arco.

El episodio ocurrió el 11 de octubre de 1992, durante la décima fecha del Torneo Apertura. Gimnasia ganaba 1-0 cuando Dalla Libera sacó un potente remate desde más de 30 metros. El disparo pasó junto al palo derecho, golpeó un tensor y terminó ingresando por un agujero que tenía la red.

Lo curioso fue que nadie advirtió lo sucedido. El árbitro Juan Bava convalidó el tanto, el futbolista celebró con sus compañeros y los jugadores de Gimnasia se prepararon para reanudar el encuentro. Incluso, el relato televisivo presentó la acción como un verdadero golazo.

Sin embargo, las imágenes difundidas horas después dejaron al descubierto el engaño visual. La pelota había pasado por fuera del arco y entrado por el agujero de la red, provocando uno de los llamados goles fantasma más recordados del fútbol argentino.

La historia tuvo otro capítulo aquella misma noche, cuando Dalla Libera apareció en el programa Fútbol de Primera para analizar la jugada junto a Enrique Macaya Márquez y Marcelo Araujo. Pese a las imágenes, el futbolista defendió su conquista con humor y convicción.

“Entró del lado de adentro. ¿Cómo rebota para atrás? Tiene que hacer una rotonda”, sostuvo durante el programa. Cuando Macaya le planteó que la pelota pudo haber golpeado un tensor, respondió: “¿Pero en qué se desvía, en un fantasma?”.

Con el paso de los años, el propio Dalla Libera terminó reconociendo lo ocurrido, aunque sin perder el humor. En una entrevista con Infobae recordó que ni sus compañeros ni los rivales se dieron cuenta durante el partido.

Incluso, cuando le preguntaron por aquella conquista y si podía admitir que la pelota había pasado por fuera, respondió: “Es una ilusión óptica”.

La anécdota sigue siendo parte de su historia futbolística. Consultado sobre si alguien había conseguido un gol parecido, Dalla Libera lanzó una frase que volvió a darle repercusión a la historia: “Olvidate, como ese no hizo un gol nadie, ni Messi”.