Nico Paz sigue dando de qué hablar tanto por su talento dentro de la cancha como por su proyección en el fútbol mundial. Esta vez, una emotiva anécdota que involucra a la familia de Lionel Messi volvió a ponerlo en el centro de la atención.

Fabián Paz, tío del futbolista, contó en una entrevista con Radio La Red de Argentina, que el joven tuvo un encuentro especial con Celia María Cuccittini, madre de Messi, durante la despedida del capitán argentino en el estadio Monumental.

Según relató, después de que Messi se despidiera del público y abandonara el vestuario, Nico se acercó a saludar a Celia, a quien ya conocía. En ese momento, ella lo tomó de la mano y le dedicó unas palabras que sorprendieron al entorno del jugador.

“En la despedida de Messi, él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. Él la va a saludar, porque la conocía, y la madre le agarra la mano y le dice: ‘Vos sos el sucesor de mi hijo’”, recordó su tío.

La frase tomó mayor relevancia por el presente futbolístico de Nico Paz, quien se ha destacado con el Como de Italia y también comenzó a ganar protagonismo en la selección argentina. Sus actuaciones recientes, incluidos dos goles ante Costa Rica, alimentaron las expectativas sobre su futuro.

Sin embargo, Fabián Paz aclaró que el joven no se siente heredero de nadie y que su admiración por Messi está por encima de cualquier comparación.

“Él no tiene en la cabeza ser el sucesor de nadie. Para Nico, lo máximo fue conocer a Messi y jugar con él. Como que aún no se lo cree”, explicó.

Mientras continúa destacándose en Italia, el nombre de Nico Paz también aparece vinculado al Real Madrid, club que conserva la posibilidad de recuperarlo. Por ahora, el joven mediocampista sigue construyendo su propio camino, aunque ya recibió una frase inolvidable de la madre del máximo referente del fútbol argentino.