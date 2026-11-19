Darwin Lom puso en duda su continuidad en The Strongest. A su llegada a Bolivia, después de disputar los compromisos de la Nations League con Guatemala, el futbolista habló en exclusiva con Red Uno y dejó declaraciones que abren interrogantes sobre su futuro en el conjunto atigrado.

“Vengo aquí a cumplir mi contrato y a llevarme lo que me pertenece”, manifestó el delantero, quien también reconoció que quedarse en el Tigre sería una decisión difícil.

“Yo desde julio he venido peleando y viendo lo de mi renovación. De hecho, dejé ir oportunidades y al final ya no estoy en los planes. Vi ahorita, desde que salí del avión, el fútbol es así y hay que tomarlo así”, expresó.

Lom también se refirió a su situación física y explicó que sufrió una lesión, aunque aclaró que la que tuvo con su selección es diferente a una lesión anterior. Por ese motivo, considera que no podrá disputar lo que resta de la temporada y que ahora le tocará acompañar al equipo como un hincha más.

“Ahora con mi club me toca ser otro hincha con el resto de la temporada”, señaló.

Finalmente, el atacante dejó pendiente una explicación sobre lo ocurrido con el entrenador Zago. “Lo que pasó con Zago, la gente se merece saber la verdad y pronto lo sabrán”, afirmó.

Sus declaraciones dejan en suspenso su futuro en The Strongest, mientras el jugador asegura que regresó para cumplir con sus obligaciones contractuales.