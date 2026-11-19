El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ofrecieron este jueves el título mundial conquistado el pasado verano al Apostol en la Catedral de Santiago de Compostela, en una jornada muy intensa en Galicia en la que también fueron recibidos por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.



El título fue “un éxito de todo un país, de toda una nación”, dijo De La Fuente antes de reiterar su ambición porque “todavía hay muchas cosas por hacer”, durante la recepción con Rueda en el salón noble del Pazo de Raxoi antes de acudir a la Catedral, donde no se permitió el acceso de la prensa.



El titular del ejecutivo gallego desveló que, la víspera de la salida de la selección desde Santiago hacia Estados Unidos, había trasladado a Louzán su deseo de que la Copa visitase Galicia si España se proclamaba campeona.



“La noche anterior a que salieran hacia Estados Unidos, le comenté a Rafa -Louzán- que cuando ganáramos el Mundial había que traer la Copa a Galicia en la víspera del Xacobeo de Santiago. Y ahora están aquí cumpliendo el compromiso de aquel día del presidente de la Federación”, señaló Rueda.



Cuatro meses después de que España derrotara a Argentina en la final del Mundial, Louzán y Luis de la Fuente, la segunda Copa del Mundo que conquista el equipo nacional llegó este jueves a la capital de Galicia.



“Este acto es muy simbólico y este salón se reserva para momentos muy especiales, y este lo fue. En una nación tan variada como la nuestra, que todos tenemos nuestras identidades, muy potentes y variadas, no es fácil encontrar algo que nos una, y la selección es algo que nos unió y nos hizo vibrar”, comentó el presidente de la Xunta durante el acto celebrado en el salón noble del Pazo de Raxoi.



El seleccionador Luis de la Fuente dijo que el título fue “un éxito de todo un país, de toda una nación”, antes de reiterar su ambición porque “todavía hay muchas cosas por hacer”.



“Lo mejor está por llegar”, declaró el técnico del equipo nacional, quien coincidió con el presidente de la Federación Española en agradecer el apoyo que han recibido de todos los españoles.



“Venimos aquí a ofrecerle este título al Apóstol Santiago”, afirmó Louzán, quien avanzó que por la tarde tendrán un acto, en el que participará el delantero del Celta y campeón mundialista Borja Iglesias, con la presencia de “más de 7.000 niños”.



El deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso, recibió a los portadores de la Copa del Mundo en la Praza do Obradoiro, donde turistas y vecinos desafiaron a la lluvia para pedir una foto al seleccionador antes de acceder a la Catedral.



“Estoy muy emocionado, por presentarle al patrón de España este trofeo que ha sido ganado por todo un país y luego porque tengo muchos recuerdos de mi infancia en esta Catedral”, comentó el entrenador español a los periodistas tras el acto de la ofrenda.



Tras acordarse de su catolicismo, De la Fuente dijo que al Apóstol “solo” le ha pedido salud para seguir trabajando porque “con eso estamos todos felices”, ya que a él le da igual el rival en el sorteo de la Liga de las Naciones porque “lo más importante es poder luchar por algo, pero también hay que disfrutar del camino porque nos quedan cosas maravillosas por disfrutar”. EFE





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