El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, habló en exclusiva con Red Uno, durante el programa El Mañanero, donde realizó un balance de su trabajo al frente de La Verde, se refirió a los últimos resultados y dejó clara su intención de continuar con el proyecto a largo plazo.

A dos años y dos meses de haber asumido el mando de la selección, en septiembre de 2024, el entrenador reconoció que el proceso tuvo momentos buenos y difíciles, especialmente después del repechaje mundialista y durante los recientes partidos amistosos frente a selecciones de mayor nivel.

“Hay altas, medias, bajas. Yo creo que ha pasado un poco de todo esto”, expresó Villegas al referirse al camino recorrido y a los encuentros disputados frente a rivales mundialistas.

Sin embargo, destacó que, más allá de los resultados negativos en el marcador, los últimos compromisos también permitieron encontrar buenos rendimientos. En ese sentido, recordó que para la última fecha FIFA no pudo contar con nueve jugadores convocados.

Villegas defendió los números de su gestión

Durante la entrevista, el entrenador también se refirió a las estadísticas de su etapa al mando de la selección. Destacó especialmente los resultados obtenidos en las eliminatorias sudamericanas, que permitieron a Bolivia clasificarse al repechaje mundialista.

“Yo primordialmente me quedo con los oficiales, que son los mejores después del proceso del 93-94 de la selección, con el profesor Javier Azkargorta. Después de esa selección, estos son los mejores números”, sostuvo.

También recordó dos resultados que considera importantes: la victoria frente a Chile como visitante, algo que Bolivia no conseguía desde hacía más de tres décadas, y la clasificación a la instancia final del repechaje tras vencer a Surinam.

Sobre los aspectos que todavía debe mejorar el equipo, Villegas reconoció que la definición es una de las principales tareas pendientes.

“Creo que hemos mejorado en cuanto a llegadas, tiros al arco, etcétera, pero la efectividad obviamente va a ir llegando”, manifestó.

¿Qué dijo sobre el proyecto de Julio Valdivieso?

Otro de los temas abordados fue la presentación de un proyecto de trabajo para la selección boliviana, correspondiente al periodo 2026-2030, por parte de Julio Valdivieso.

Villegas señaló que el propio profesional se comunicó con él para explicarle que la presentación no se había realizado bajo su autorización y que desconocía por qué se había presentado.

“Es algo que todo el mundo está en su derecho. Me parece que cuando hay un profesional boliviano trabajando y con contrato, él me ha llamado para explicarme que nunca se debió presentar eso, que no fue bajo su autorización”, explicó.

Quiere cumplir los diez años del proyecto

Uno de los momentos más importantes de la entrevista llegó cuando fue consultado sobre su continuidad y el proyecto a largo plazo que planteó para la selección boliviana.

El entrenador confirmó que todavía tiene cerca de dos años de contrato vigente y expresó su deseo de que, cuando corresponda, la Federación Boliviana de Fútbol pueda ampliar el vínculo para completar los diez años previstos.

“Espero, por supuesto, que cuando se cumpla o cuando la Federación lo vea necesario se pueda ampliar, porque consideramos que estos diez años deberían cumplirse como ha planteado la Federación, como dice el proyecto”, afirmó.

Villegas también destacó el trabajo con las divisiones menores y el aporte de los jóvenes al equipo absoluto. Como ejemplo, señaló que ocho futbolistas de la última selección sub-20 ya tuvieron participación en la selección mayor.

“Tenemos justamente el recambio y tenemos selección para diez años, pero hay que ir alimentando permanentemente”, agregó.

De esta manera, Óscar Villegas dejó su postura sobre el presente y el futuro de La Verde en una entrevista exclusiva con Red Uno, donde reiteró su intención de seguir desarrollando el proyecto y buscar que tenga continuidad durante los próximos años.