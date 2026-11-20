Neymar terminó protagonizando una fuerte polémica en la victoria de Santos sobre Coritiba. El conjunto paulista se impuso por 1-0 en el estadio Couto Pereira, con un gol de Gabriel Barbosa en el minuto 90+2, pero la atención también se centró en la reacción del delantero brasileño contra los hinchas locales.

El encuentro, correspondiente a la fecha 35 del Brasileirao, marcó el regreso de Neymar después de cumplir dos partidos de suspensión. El atacante fue titular y tuvo participación decisiva en el tanto del triunfo: sacó un remate cruzado que el arquero Pedro Rangel rechazó, pero Gabigol aprovechó el rebote para marcar el único gol de la noche.

Sin embargo, después del pitazo final, el brasileño no ocultó su molestia por los insultos que recibió desde las tribunas durante el compromiso.

Cuando se dirigía hacia los vestuarios, Neymar se giró hacia los aficionados de Coritiba y respondió con fuertes expresiones, entre ellas: “¡Dejen de decir tonterías! ¡Tienen que respetarme! ¡Respétenme, equipo pequeño!”, según las transcripciones difundidas de las imágenes de la transmisión.

El futbolista también hizo gestos hacia la tribuna, se llevó la mano a la oreja y lanzó besos antes de retirarse del campo. La escena rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Neymar también defendió a un niño que ingresó al campo

La tensión entre el delantero y el entorno de Coritiba había comenzado antes. Cerca del minuto 48, un joven hincha ingresó al terreno de juego con la intención de acercarse a Neymar y tomarse una fotografía.

El atacante de Santos lo abrazó e intentó calmar la situación, pero la intervención del defensor Tinga, que buscaba retirar al menor del campo, provocó su molestia.

Neymar encaró al futbolista y ambos protagonizaron una breve discusión. Posteriormente, el brasileño acompañó al niño hacia la salida, en una escena que también recibió aplausos de parte de los aficionados presentes.

Santos ganó en el último minuto

Dentro de lo deportivo, Santos consiguió tres puntos importantes gracias al tanto de Gabigol en el tiempo añadido. La jugada nació de un remate de Neymar, cuyo rebote fue aprovechado por el delantero para darle la victoria a su equipo.

Con este resultado, el Peixe llegó a los 50 puntos y se ubicó en la octava posición de la clasificación, mientras que Coritiba quedó con 42 unidades en el puesto 13.

Así, Neymar volvió a ser protagonista en Brasil, esta vez no solo por su participación en el triunfo de Santos, sino también por una explosiva respuesta a los hinchas rivales que convirtió su regreso en una noche de polémica.