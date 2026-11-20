El fútbol argentino dejó atrás una de sus imágenes más habituales: jugadores elegidos por sorteo al terminar un partido para someterse a un control antidopaje. Aunque las pruebas siguen vigentes, el procedimiento cambió y ahora contempla operativos sorpresivos durante entrenamientos, concentraciones e incluso fuera de las competiciones.

La modalidad volvió a quedar en evidencia el jueves, cuando oficiales de la Conmebol llegaron al hotel de concentración de Boca Juniors en Barranquilla, Colombia. De los 33 futbolistas que integraban la delegación, 23 fueron seleccionados mediante un sorteo para realizarse los análisis, mientras el equipo se preparaba para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

El operativo abrió nuevamente el interrogante sobre cómo se controla actualmente a los futbolistas en Argentina y qué instituciones tienen a su cargo estos procedimientos.

La AFA ya no concentra todo el proceso

Durante años, los controles antidopaje estuvieron asociados principalmente a los sorteos que se realizaban después de los encuentros. La AFA tenía un papel central en la organización y en los procedimientos disciplinarios.

Sin embargo, el sistema evolucionó hacia un modelo ajustado a los estándares de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). En Argentina, la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD) es la encargada de organizar y ejecutar los controles que se encuentran bajo su jurisdicción.

La AFA, por su parte, conserva obligaciones como federación nacional: debe colaborar con el cumplimiento de las normas, difundir las disposiciones vigentes y aplicar las decisiones correspondientes dentro de su ámbito.

En los torneos internacionales también intervienen los organizadores y las federaciones correspondientes. Por eso, en el caso de Boca en Colombia, el procedimiento estuvo a cargo de oficiales de la Conmebol.

Los jugadores pueden ser controlados en cualquier momento

Una de las principales diferencias con el mecanismo anterior es que ya no existe una obligación general de realizar pruebas al finalizar cada partido de la Liga Profesional.

La selección de los deportistas puede responder a sorteos, controles planificados según criterios de riesgo o procedimientos dirigidos. Además, las pruebas no están limitadas a los días de competencia.

Un futbolista puede recibir la visita de oficiales antidopaje durante un entrenamiento, en su domicilio, en el gimnasio o mientras permanece concentrado con su equipo.

La finalidad es evitar que los deportistas conozcan con anticipación cuándo serán examinados y garantizar que los controles también puedan realizarse fuera de los escenarios deportivos.

El seguimiento también puede realizarse mediante el pasaporte biológico

El sistema internacional contempla otra herramienta conocida como Pasaporte Biológico del Atleta. Se trata de un seguimiento individual que compara diferentes parámetros biológicos de un deportista a través de análisis realizados en distintos momentos.

La herramienta permite identificar variaciones que podrían representar indicios de una posible infracción, incluso cuando no se detecta directamente una sustancia prohibida.

No obstante, la información pública disponible no permite establecer cuál es el alcance concreto de este mecanismo entre los jugadores de la Primera División argentina.

Argentina debe enviar las muestras al exterior

La realización de los controles también implica una estructura logística y económica. La extracción de muestras requiere personal especializado, materiales y procedimientos que garanticen su correcta conservación y traslado.

Argentina no cuenta con laboratorios acreditados por WADA para analizar muestras antidopaje, por lo que los estudios deben realizarse en establecimientos autorizados fuera del país.

En octubre de 2026, la CNAD aprobó un nuevo tarifario para los servicios de extracción de sangre y recolección de orina de deportistas profesionales incluidos en su Plan de Distribución de Controles. Los valores tienen actualizaciones trimestrales y los análisis de laboratorio se pagan por separado.

La legislación establece que el financiamiento de los controles en el deporte profesional corresponde a las federaciones nacionales o a las respectivas ligas profesionales, por lo que los costos no recaen necesariamente sobre el Estado.

Más de mil pruebas en un año

El informe de gestión de la CNAD correspondiente a 2024 registró 1.166 testeos realizados a deportistas de distintas disciplinas en Argentina. Durante ese periodo también se abrieron 24 expedientes relacionados con posibles infracciones a las normas antidopaje.

Por otro lado, las estadísticas de WADA contabilizaron 1.088 muestras atribuidas a la organización nacional argentina: 1.009 de orina y 79 de sangre.

De las muestras de orina, 432 fueron recogidas durante competencias y 577 fuera de ellas. En cuanto a las pruebas de sangre, siete correspondieron a controles en competencia y 72 a procedimientos fuera de ese contexto.

Aunque ambas instituciones publicaron cifras diferentes, sus registros no necesariamente contemplan el mismo universo de medición. Tampoco permiten conocer cuántas pruebas se realizaron exclusivamente a futbolistas de Primera División.

Los controles siguen vigentes, pero con otra metodología

El operativo realizado a Boca en Barranquilla demuestra que los controles antidopaje ya no dependen únicamente de lo que sucede después de un partido. Un plantel puede recibir una inspección inesperada y varios de sus integrantes pueden ser seleccionados en una misma jornada.

El cambio también modificó la distribución de responsabilidades entre la AFA, la CNAD y los organismos internacionales.

Así, aunque el tradicional sorteo posterior a los encuentros dejó de ser la referencia principal, los futbolistas continúan sujetos a controles durante las competencias y fuera de ellas. El sistema cambió su metodología y amplió los escenarios en los que puede intervenir.