El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, mantuvo una reunión oficial con el presidente de la Conmebol, Eduardo Domínguez, con el propósito de consolidar a la capital oriental como anfitriona de la final de la Copa Sudamericana 2027.

Este acercamiento diplomático y deportivo apunta a garantizar que Bolivia recupere el protagonismo continental mediante la organización de uno de los partidos más relevantes del calendario futbolístico.

El ente rector del fútbol sudamericano fijó el sábado 20 de noviembre de 2027 como la fecha oficial para el encuentro definitivo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

La realización de este certamen en suelo cruceño generará una proyección internacional sin precedentes y dinamizará la economía local con el arribo masivo de aficionados, prensa extranjera y delegaciones.

A mediados de noviembre, una comitiva de la Conmebol liderada por el exfutbolista argentino Nery Pumpido evaluó las instalaciones del principal recinto deportivo de la ciudad y estableció un cronograma de adecuaciones.

Ahora, las autoridades locales aguardan una última visita de verificación técnica para obtener la confirmación definitiva de la sede.

Compromiso y superación de observaciones previas

La administración departamental asumió el compromiso de ejecutar cada exigencia reglamentaria para responder a los estándares de una final internacional.

En las semanas recientes, el sistema de luminarias del estadio operó con total normalidad, subsanando así la deficiencia técnica que motivó el retiro de la sede de la edición 2025.