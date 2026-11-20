La selección boliviana de fútbol de talla baja afronta este viernes uno de los desafíos más importantes de su historia: su debut ante Francia en el Mundial que se disputa en Marruecos. La Verde llega con la ilusión de representar al país y demostrar que, pese a las dificultades, tiene condiciones para competir por los primeros lugares.

En una entrevista previa con el programa Que No Me Pierda de Red Uno, Reynaldo, representante del equipo, destacó el esfuerzo que realizaron los jugadores para llegar a esta competencia, después de un proceso de preparación que se extendió durante todo el año.

Según explicó, los futbolistas tuvieron que organizarse para entrenar mediante microciclos, aprovechando feriados y periodos de descanso, debido a que muchos trabajan, estudian y viven en diferentes departamentos. En la etapa final, incluso permanecieron cerca de un mes en Santa Cruz para intensificar su preparación.

El viaje tampoco fue sencillo. La delegación salió desde Santa Cruz y recorrió entre 38 y 40 horas en flota hasta llegar a Marruecos. Además, el representante reveló una preocupación económica: el equipo no cuenta todavía con los pasajes de retorno.

“Nos hemos venido con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Todos han dejado muchas cosas en sus respectivos departamentos para poder participar en este mundial”, manifestó.

Un debut con grandes expectativas

Bolivia comenzará su participación frente a Francia y posteriormente tendrá como rivales de grupo a México y Sudán. Sobre el seleccionado mexicano, Reynaldo recordó que ya lo enfrentaron anteriormente en cuartos de final y consiguieron una victoria.

Sin embargo, aseguró que no subestiman a ningún rival y que la mentalidad del plantel está puesta en terminar primero en su grupo.

El representante también recordó que el cuarto lugar conseguido en la Copa América les permitió convencerse de que pueden aspirar a grandes objetivos.

“Estamos para poder soñar en llevar el título o, en caso contrario, estar en uno de los podios. No nos vamos con las manos vacías”, afirmó.

Piden el apoyo de Bolivia

Más allá de los resultados, el equipo espera dejar una huella en el campeonato y que los bolivianos recuerden el esfuerzo realizado para llegar hasta Marruecos.

Reynaldo también agradeció a Red Uno por brindar cobertura a la selección y pidió a la población acompañar al equipo mediante las transmisiones y las redes sociales oficiales.

“Quiero que se recuerde que esta selección lo dio todo, que vino con una ilusión y con un sueño, y que va a lograr alcanzarlo a pesar de las adversidades”, expresó.

La Verde de talla baja inicia así su desafío mundialista con una meta clara: competir, representar dignamente al país y luchar por un lugar en el podio.