La final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá una previa diferente a la de otras ediciones. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde los aficionados disfrutarán de algunas actividades especiales antes del partido.

A diferencia de otras finales continentales, esta vez no habrá bandas musicales en vivo representando a los equipos. La organización optó por una propuesta con dos DJ que estarán a cargo de animar el ambiente en el estadio antes del inicio del encuentro.

Pero la música no será el único atractivo. La Fuerza Aérea Colombiana realizará una exhibición aérea con cinco aviones que sobrevolarán a baja altura el escenario deportivo antes del puntapié inicial.

¿Qué artistas estarán en la previa?

Aunque inicialmente circularon nombres como Ke Personajes y Los Palmeras para representar musicalmente a Boca, finalmente no se confirmó la participación de estas bandas en el estadio.

La propuesta será diferente: dos DJ musicalizarán la antesala de la final, aunque los nombres de los encargados no fueron identificados en los reportes consultados.

La Fiesta Sudamericana tuvo artistas invitados

La música sí tuvo un espacio especial en Barranquilla durante los días previos a la final. El Gran Malecón recibió la Fiesta Sudamericana, un evento abierto al público con presentaciones musicales y actividades para los aficionados.

Entre los artistas anunciados estuvieron Sten La Melodía, DJ Kosta y YourBoyfriend, quienes formaron parte de la programación musical del 19 y 20 de noviembre.

De esta manera, la ciudad colombiana vivió dos jornadas de actividades antes de la definición continental.

¿Habrá show durante el entretiempo?

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre un espectáculo musical durante el descanso del partido. La propuesta anunciada para el estadio se concentra en la previa, con música de DJ y la exhibición aérea.

Así, Boca Juniors y Atlético Mineiro tendrán una antesala diferente para una final que definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2026.