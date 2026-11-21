Se terminó el misterio. Ya están confirmadas las formaciones de Boca Juniors y Atlético Mineiro para la gran final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 en Barranquilla.

El Galo, dirigido por Eduardo Domínguez, saltará a la cancha con: Everson (22); Natanael (2), R. Tressoldi (4), Vitão (40), R. Lodi (6); K. Castaño (15), M. Cissé (29), K. Pascini (36), Fred (7); Bernard (11) y T. Cuello (18).

Boca, bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, formará con: Á. Montero (1); L. Lozano (17), L. Di Lollo (2), F. Herrera (42), L. Blanco (3); S. Ascacíbar (25), L. Paredes (5), M. Delgado (18), S. Villa (22); M. Merentiel (16) y T. Aranda (10).

Foto: Conmebol Sudamericana.

Así, con los equipos ya definidos, solo queda esperar el pitazo inicial para vivir la final por La Gran Conquista.