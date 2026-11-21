Barranquilla respira fútbol. A pocos minutos de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, las hinchadas de ambos equipos hacen sentir su presencia en la ciudad colombiana, con banderas, camisetas y cánticos que anticipan una jornada cargada de emociones.

La fiesta de Boca tiene una convocatoria multitudinaria. Miles de simpatizantes xeneizes se reúnen en el Gran Malecón, donde el banderazo con bombos, banderas y canciones se convierte en una de las postales más llamativas de la previa. La celebración también cuenta con el acompañamiento de aficionados colombianos que se suman al aliento al equipo argentino.

Del otro lado, los seguidores de Atlético Mineiro tampoco se quedan atrás. Decenas de hinchas brasileños se concentran en el sector de la calle 84, al norte de Barranquilla, para acompañar al Galo con sus camisetas, banderas y cánticos.

Mientras crece la expectativa, los aficionados comienzan a acercarse al estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Algunos llegan desde distintos puntos de Colombia, Argentina y Brasil, con la ilusión de acompañar a sus equipos en una final internacional.

Foto: EFE.

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La ciudad se convierte así en un punto de encuentro para dos pasiones que buscan lo mismo: levantar el trofeo de la Copa Sudamericana. Boca y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado desde las 17:30, hora de Colombia (18:30 en Bolivia), en una final que promete un ambiente especial dentro y fuera de la cancha.