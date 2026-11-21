La familia de Guillermo Viscarra vive un momento especial con el nacimiento de su hijo, fruto de su relación con Celita Guanella. La noticia fue celebrada por sus seres queridos en redes sociales, donde compartieron mensajes de cariño y felicitaciones para los nuevos padres.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Sergio Viscarra, padre del arquero boliviano, quien expresó su felicidad por la llegada de su tercer nieto y el primero de sexo masculino.

"La vida me volvió a regalar la bendición de ser abuelo nuevamente con el nacimiento de mi tercer nieto y mi primer nieto hombre. No cabe en mi alma más felicidad", publicó.

Foto: redes sociales.

Foto: redes sociales.

Otro familiar también dio la bienvenida al pequeño Ander con un mensaje de felicitación dirigido a los padres: "Bienvenido mi pequeño sobrino Ander, te recibimos con mucho cariño".

De esta manera, Guillermo Viscarra suma una alegría especial fuera de las canchas, mientras su familia celebra la llegada de un nuevo integrante.