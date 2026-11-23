Blooming tuvo una tarde para el olvido en La Paz. Este domingo cayó goleado por 4-0 ante The Strongest, que aprovechó sus oportunidades y dominó el encuentro disputado en el estadio Hernando Siles por la fecha 26 del campeonato.

El conjunto atigrado tomó ventaja rápidamente. A los 8 minutos, Adrián Jusino abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina. Poco después, a los 17’, Adrián Estacio amplió la diferencia con una definición de zurda, luego de una buena combinación de pases.

La situación se complicó aún más para la Academia a los 22 minutos, cuando el árbitro sancionó un penal por una falta de Gabriel Valverde sobre Gabriel Sotomayor. Jaime Arrascaita se encargó de ejecutar el disparo y convirtió el 3-0.

Con una amplia desventaja, Blooming tuvo dificultades para salir de su campo y generar peligro. Mientras tanto, The Strongest siguió atacando y encontró varias ocasiones para aumentar la cuenta.

Uraezaña evitó una caída más abultada

Aunque recibió cuatro goles, el arquero Braulio Uraezaña fue uno de los jugadores más destacados de Blooming. El guardameta respondió con importantes atajadas ante los remates de Estacio y Sotomayor, evitando que la diferencia fuera todavía mayor.

A los 74 minutos, Carlos Ventura tuvo una oportunidad clara para marcar, pero su remate terminó en el cuerpo de un defensor. La acción provocó el malestar de los hinchas atigrados.

Finalmente, a los 92’, Luiz Lira anotó el cuarto tanto con un remate de zurda y selló la goleada.

Con esta derrota, Blooming se quedó con 31 puntos y ocupa el undécimo lugar de la tabla, fuera de los puestos de clasificación internacional. The Strongest, por su parte, llegó a 51 unidades y aseguró su presencia en un torneo internacional para 2027.