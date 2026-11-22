La preocupación se apoderó del PSG durante el encuentro frente al Niza por la fecha 11 de la Ligue 1. Désiré Doué sufrió una lesión en los últimos minutos del primer tiempo y tuvo que ser retirado en camilla, visiblemente afectado por el dolor.

La acción se produjo sin que hubiera contacto con un rival. El pie del atacante quedó trabado en el césped y, tras caer al suelo, comenzó a sujetarse la rodilla derecha con evidentes gestos de sufrimiento. El personal médico ingresó rápidamente para atenderlo, pero el futbolista no pudo levantarse por sus propios medios.

La escena fue especialmente preocupante: Doué abandonó el terreno de juego entre lágrimas a los 43 minutos y Ferran Torres ingresó para reemplazarlo.

El episodio ocurrió cuando el francés atravesaba un buen momento en el partido. A los 32 minutos había marcado el segundo tanto del PSG, que se fue al descanso con una ventaja de 2-1. Sin embargo, su lesión terminó acaparando la atención.

¿Qué lesión sufrió Désiré Doué?

Hasta el momento, el PSG no confirmó un diagnóstico definitivo. La primera preocupación está centrada en su rodilla derecha y serán los estudios médicos los que permitan establecer el alcance de la lesión.

La situación genera inquietud en el equipo parisino por la cercanía del compromiso ante la Roma por la Champions League, previsto para el miércoles 25 de noviembre.

Además, este nuevo problema físico llega poco más de una semana después de otro episodio desafortunado para el delantero. Durante el partido de Francia ante Italia por la Nations League, recibió un codazo de Davide Frattesi que le desplazó un diente. En aquella ocasión necesitó atención médica y fue sustituido por decisión del cuerpo técnico.

Ahora, el PSG queda a la espera de los resultados médicos para conocer cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas.