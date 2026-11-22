¡Boca está de fiesta! El Xeneize derrotó por 2-0 a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026, en la final disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Con esta conquista, el conjunto argentino alcanza su tercer título en el certamen, después de sus consagraciones en 2004 y 2005.

Desde el primer minuto, Boca salió decidido a imponer condiciones. Con presión alta, intensidad y una propuesta ofensiva, logró quitarle la pelota al equipo brasileño y dominar las acciones. Atlético Mineiro no encontró la manera de meterse en el partido ante un rival que fue superior y efectivo.

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos del primer tiempo. Santiago Ascacíbar aprovechó una pelota dentro del área y definió para poner el 1-0, desatando el festejo de los hinchas xeneizes.

El golpe definitivo llegó apenas iniciado el segundo tiempo. A los tres minutos del complemento, Miguel Merentiel apareció para conectar una asistencia de Sebastián Villa y ampliar la ventaja a 2-0.

Con el resultado a su favor, Boca mantuvo el control y terminó sellando una victoria contundente. El equipo del Vasco Arruabarrena coronó una gran actuación colectiva y volvió a celebrar un título continental.

De esta manera, Boca Juniors conquista su tercera Copa Sudamericana, tras las obtenidas en 2004 y 2005, y escribe un nuevo capítulo dorado en su historia internacional.