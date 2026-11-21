¡Qué orgullo! Bolivia firmó una actuación espectacular y goleó por 6-0 a Francia en el Mundial de Fútsal de Talla Baja que se disputa en Marruecos. La selección nacional no solo consiguió una victoria contundente, sino que también dejó una gran impresión por la calidad de su juego.

Desde el inicio, la Verde mostró personalidad y se adueñó de la pelota. Con un fútbol de buen trato, circulación y triangulaciones, el equipo boliviano controló el encuentro y sorprendió a una selección francesa que no encontró la manera de frenar su propuesta.

Bolivia salió jugando desde su propio arco, construyó sus ataques a través de pases precisos y encontró espacios para llegar con peligro. Además del buen funcionamiento colectivo, el combinado nacional mostró efectividad frente al arco rival para transformar su dominio en una goleada.

La diferencia de seis tantos refleja una jornada brillante para el seleccionado boliviano, que comienza su participación mundialista con una victoria que ilusiona.

Pero la competencia continúa. El próximo desafío de la Verde será frente a México, este domingo a las 17:45, en busca de seguir por el camino de las victorias en Marruecos.