Flamengo, con un gol del exatleticano Samuel Lino a los 30 minutos del segundo tiempo, empató este sábado 1-1 en su visita al Palmeiras en una final anticipada del Campeonato Brasileño y conquistó su décimo título de Liga en Brasil con dos jornadas de anticipación.



El equipo dirigido por el entrenador portugués Leonardo Jardim necesitaba al menos un empate a domicilio para levantar el título.



Lo consiguió a expensas del rival que dirige su compatriota Abel Ferreira, y que se fue en ventaja en el minuto 11 con un cabezazo del colombiano Jhon Arias.



Con el empate, el conjunto carioca sumó 80 puntos y, a falta de dos jornadas para el final del torneo, quedó fuera del alcance del Palmeiras, el único que le amenazaba el título y al que dejó a 6 puntos de diferencia (74).



Incluso con Flamengo perdiendo sus dos últimos compromisos y Palmeiras ganándolos, con lo que igualarían en puntos, el equipo rojinegro carioca se quedaría con el título debido a que tiene un mayor número de victorias, que es el primer criterio de desempate.



Flamengo y Palmeiras, las dos mayores potencias del fútbol brasileño en la actualidad, fueron precisamente los dos primeros en la clasificación el año pasado, cuando terminaron en ese mismo orden.



El conjunto carioca se aisló como el segundo equipo brasileño con mayor número de títulos de la Liga; quedó a dos de alcanzar precisamente al Palmeiras y se alejó un poco más del Santos, el tercero con ocho.



Flamengo obtuvo cuatro de sus diez títulos en las últimas ocho temporadas (2019, 2020, 2025 y 2026) y superó al Palmeiras como el mayor vencedor este siglo, con cinco títulos desde el 2000, ya que también se coronó en 2009, contra cuatro de su rival (2016, 2018, 2022 y 2023).



En la final anticipada de este sábado y partido correspondiente por la trigésima sexta jornada del Campeonato Brasileño, Palmeiras hizo vale su favoritismo en la cancha de piso sintético del estadio Nubank Park y comenzó dominando el partido.



Ferreira mandó toda su titular a la cancha en un intento de aguarle la fiesta al Flamengo y pese a que admitió que podía reservarlos ya que aún tiene que disputar la final de la Copa Libertadores, el próximo sábado en Montevideo ante el Estudiantes de La Plata, y la de la Copa do Brasil, el 6 de diciembre frente al Gremio.



Los locales salieron en ventaja en el minuto 11 cuando Jhon Arias completó de cabeza una asistencia desde la derecha del lateral argentino Agustín Giay.



Palmeiras por poco aumenta la ventaja con un cabezazo del defensor paraguayo Gustavo Gómez que se estrelló en el travesaño y con un disparo a larga distancia del delantero argentino José Manuel 'Flaco' López.



Pero Flamengo también generó jugadas de peligro y Lucas Paquetá estrelló un balón en el travesaño del portero Carlos Miguel mientras que Samuel Lino y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta por poco consiguen el empate.



Los visitantes crecieron en el segundo tiempo con la entrada del delantero colombiano Jorge Carrascal y del veterano atacante Bruno Henrique.



El gol del empate se produjo precisamente tras una asistencia de Bruno Henrique que Samuel Lino no desperdició.



El gol coronó la mejor temporada de Samuel Lino desde su llegada al club más popular de Brasil el año pasado. El exatacante del Atlético de Madrid tuvo una temporada discreta en 2025, pero este año fue decisivo para el Flamengo, con trece goles y nueve asistencias en la Liga. EFE





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