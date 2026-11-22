La selección boliviana de fútbol de talla baja vuelve a la cancha este domingo 22 de noviembre para medirse ante México, en su segundo partido por la fase de grupos del Mundial que se disputa en Rabat, Marruecos.

El combinado nacional llega motivado después de protagonizar un gran estreno en el campeonato, donde superó por 6-0 a Francia. José Jerónimo y Amílcar Toledo marcaron dos goles cada uno, mientras que Andru Villarpando y Elio Huasco completaron la goleada.

Ahora, el desafío será frente al seleccionado mexicano, en un encuentro correspondiente al Grupo 2. Bolivia buscará sumar una nueva victoria para acercarse a la clasificación a los cuartos de final.

¿A qué hora juega Bolivia y dónde verlo en vivo?

El partido entre Bolivia y México está programado para las 17:45, hora boliviana, de este domingo 22 de noviembre.

Los hinchas podrán seguir el encuentro en vivo a través de YouTube, ingresando al canal oficial de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja (FIFTB):

Ver el partido en el canal de YouTube de FIFTB

La Verde integra el Grupo 2 junto a Francia, México y Sudán. Después de este compromiso, cerrará su participación en la primera fase frente al seleccionado sudanés, el lunes 23 de noviembre.