La celebración de Boca Juniors por la obtención de la Copa Sudamericana tuvo un episodio inesperado que generó preocupación entre los hinchas. Leandro Paredes sufrió una descompensación cuando conversaba con la prensa en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

El mediocampista apenas había respondido algunas consultas sobre el campeonato cuando se desplomó frente a las cámaras. La entrevista fue interrumpida para que recibiera asistencia inmediata del personal médico.

De acuerdo con la información difundida por medios argentinos, el futbolista recibió suero y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un centro médico de Barranquilla para someterse a una evaluación. Los primeros reportes indicaron que habría sufrido una caída de presión.

Desde el entorno del equipo llevaron tranquilidad al señalar que los médicos de Boca informaron que el jugador se encontraba bien. Sin embargo, hasta el momento no se conocieron mayores detalles sobre su estado de salud ni un diagnóstico oficial que explique lo sucedido.

Los mareos comenzaron durante el partido

El desvanecimiento no fue el primer episodio de malestar que presentó Paredes durante la jornada. En la final frente a Atlético Mineiro, el capitán ya había manifestado dificultades físicas que terminaron con su salida del campo a los 58 minutos del segundo tiempo. Tomás Belmonte ingresó en su lugar.

Después del encuentro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena reveló que el volante había experimentado mareos antes del descanso. Según explicó, aunque mostró una mejoría al comenzar el complemento, posteriormente volvió a tener problemas para desplazarse con normalidad.

Las condiciones climáticas de Barranquilla también marcaron el desarrollo de la final, disputada bajo temperaturas elevadas y un ambiente de mucha humedad.

Por ahora, la atención está puesta en la evolución del capitán xeneize, quien pasó de levantar el trofeo continental a protagonizar uno de los momentos de mayor preocupación durante los festejos de Boca.