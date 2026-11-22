Boca Juniors no solo celebró la conquista de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por 2-0 a Atlético Mineiro, sino que también obtuvo una importante recompensa económica. El equipo argentino se lleva un total de 12,6 millones de dólares por su participación en el certamen.

La Conmebol estableció un premio de 10 millones de dólares para el campeón, una cifra récord para la competición y superior a los 6,5 millones que recibió Lanús en 2025.

A ese monto se suman los premios que Boca consiguió por avanzar de ronda: 500.000 dólares en los playoffs de octavos de final, 600.000 en octavos, 700.000 en cuartos y 800.000 por alcanzar las semifinales.

De esta manera, el título ante Atlético Mineiro le permite al Xeneize cerrar su participación en la Sudamericana con 12,6 millones de dólares en premios. Si se agregan los 3,68 millones obtenidos en la Copa Libertadores, sus ingresos por competiciones de Conmebol durante 2026 alcanzan los 16,28 millones de dólares.