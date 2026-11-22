La celebración de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo un momento de preocupación. Leandro Paredes, capitán del equipo argentino, se desvaneció cuando brindaba declaraciones a un medio de comunicación, poco después de la final disputada ante Atlético Mineiro en Barranquilla.

El episodio ocurrió en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El mediocampista conversaba con el periodista Marcelo Benedetto y alcanzó a expresar su alegría por el campeonato antes de perder el conocimiento repentinamente.

La reacción fue inmediata. Los profesionales que se encontraban en el lugar lo asistieron y, en un primer momento, se informó que había recuperado la estabilidad y podía movilizarse por sus propios medios. Durante la transmisión también señalaron que habría sufrido una baja de presión.

Sin embargo, la situación requirió una evaluación médica más detallada. Cerca de dos horas después del incidente, el periodista Diego Monroig informó que Paredes había sido trasladado en ambulancia, con suero, a una clínica privada para realizarse estudios preventivos.

El futbolista también había presentado señales de malestar durante el encuentro. De hecho, fue sustituido a los 58 minutos del segundo tiempo y, según comentó el entrenador Rodolfo Arruabarrena, ya había sentido mareos durante la primera parte del compromiso.

El técnico explicó que el volante no se encontraba en buenas condiciones físicas y que incluso había tenido dificultades para desplazarse por el campo, motivo por el cual solicitó ser reemplazado.

Pese al susto, Paredes compartió un mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. Junto a una fotografía desde el centro médico, escribió: “Estamos bien. Aguante Boca, hoy y siempre”.

El desgaste físico también aparece como un antecedente importante. Después de disputar el Mundial 2026 con Argentina, el mediocampista afrontó una exigente segunda mitad de temporada, en la que acumuló 21 presentaciones con Boca y atravesó dos problemas musculares, uno en agosto y otro en octubre.

La noticia generó preocupación entre los hinchas xeneizes, que aguardaban novedades sobre la evolución del capitán luego de una noche que pasó de la alegría por el título a la incertidumbre por su estado de salud.