La derrota de Atlético Mineiro por 2-0 frente a Boca en la final de la Copa Sudamericana dejó al equipo brasileño sin el título y a su entrenador, Eduardo Domínguez, con una explicación particular sobre lo sucedido en Barranquilla: sus jugadores no pudieron controlar los nervios.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico argentino señaló que la presión afectó al rendimiento de su equipo desde el inicio y marcó una diferencia con la manera en que Boca afrontó la definición.

“Perdimos porque desde el principio del partido nuestros jugadores entraron nerviosos y Boca lo hizo todo de forma natural”, manifestó Domínguez, quien también reconoció que sus dirigidos no consiguieron manejar las emociones ni desarrollar el fútbol que los había llevado hasta la final.

La caída significó otro golpe para Atlético Mineiro en el plano internacional. El conjunto brasileño acumuló su tercera final continental consecutiva sin poder levantar el trofeo: en 2024 perdió la Copa Libertadores ante Botafogo, en 2025 cayó por penales frente a Lanús en la Sudamericana y ahora fue derrotado por Boca.

Al ser consultado sobre esta seguidilla de resultados, Domínguez defendió a sus futbolistas y sostuvo que las derrotas no reflejan su carácter ni su compromiso profesional. “Eso no define el carácter de un equipo y unos jugadores que han trabajado de manera profesional”, afirmó.

Para el entrenador, la derrota también tuvo un componente personal, ya que volvió a quedarse sin conquistar la Copa Sudamericana. En 2015 había perdido la final del certamen al frente de Huracán y, diez años después, sufrió una nueva frustración en la misma instancia, esta vez con Atlético Mineiro.