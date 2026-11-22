Lionel Messi quedó en el centro de las críticas tras protagonizar una jugada polémica en el encuentro entre Inter Miami y Columbus Crew, disputado este sábado 21 de noviembre por la MLS. El argentino lanzó el balón directamente hacia el rostro de un adversario durante un saque de banda y, pese a la reacción que provocó, el árbitro decidió no expulsarlo.

La acción ocurrió sobre el cierre del primer tiempo. Messi se disponía a reanudar el juego desde el lateral derecho cuando Gonzalo Tapia, futbolista del Columbus Crew, intentó dificultar el saque después de que la pelota había salido del campo.

En ese momento, el capitán del Inter Miami lanzó el balón y terminó impactando en la cara de Tapia, quien cayó al césped y mostró señales de dolor. La situación provocó un cruce entre jugadores de ambos equipos, mientras el árbitro Allen Chapman se acercaba para intervenir.

La expectativa estaba puesta en la decisión del juez, ya que varios futbolistas reclamaban una sanción más severa. Sin embargo, Chapman mostró la tarjeta amarilla a Messi, una determinación que abrió el debate sobre si la acción merecía una expulsión directa.

Columbus Crew goleó al Inter Miami

Más allá del incidente, el resultado tampoco favoreció al equipo de Messi. El Inter Miami terminó perdiendo por goleada frente al Columbus Crew, que tuvo a Gonzalo Tapia como uno de sus protagonistas.

El propio Tapia abrió el marcador desde el punto penal a los nueve minutos y volvió a convertir a los 58. Entre ambos tantos, Habroune había ampliado la diferencia a los 52 minutos.

De esta manera, Columbus Crew consiguió una victoria contundente en una jornada que también quedó marcada por la polémica alrededor de la acción protagonizada por Lionel Messi.