Oriente Petrolero no pudo hacer respetar su localía y terminó igualando 2-2 frente a Independiente en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Pese a ponerse dos veces en ventaja, el cuadro albiverde no logró sostener el resultado y dejó escapar dos puntos en casa.

Joffre Escobar abrió el marcador para el conjunto cruceño a los 26 minutos, desde el punto penal. Sin embargo, Alan Mercado consiguió la igualdad para el equipo capitalino a los 41’, llevando el encuentro al descanso con el marcador igualado.

En el segundo tiempo, Nahuel Roldán volvió a poner arriba a Oriente con un disparo de media distancia a los 57 minutos. Pero la situación se complicó para el local cinco minutos después, cuando Jorge Lovera recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores.

La superioridad numérica le permitió a Independiente buscar el empate, que finalmente llegó a los 73 minutos por medio de Willie Barbosa. De esa manera, el visitante se llevó un punto del Tahuichi y frustró la posibilidad de victoria del refinero.

Con este resultado, Oriente Petrolero se mantiene en el cuarto lugar del torneo largo con 42 unidades, mientras que Independiente ocupa la décima posición con 31 puntos y continúa en la pelea por alcanzar una clasificación internacional.