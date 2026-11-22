La celebración de Boca por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo un momento de angustia. Leandro Paredes sufrió una descompensación mientras brindaba una entrevista y terminó tendido en el suelo, ante la mirada de quienes participaban de los festejos.

En las imágenes que comenzaron a circular se observa cómo los médicos y utileros del equipo se acercaron para comprobar su estado y auxiliarlo. Después de recibir asistencia, el mediocampista logró ponerse de pie y recuperarse.

El episodio ocurrió luego de la final disputada en Barranquilla, donde Boca derrotó por 2-0 a Atlético Mineiro y se quedó con el título. El intenso calor en la ciudad colombiana fue señalado como parte del contexto de la descompensación.

Paredes ya había presentado malestar durante el encuentro. A los 12 minutos del segundo tiempo fue reemplazado por Tomás Belmonte, después de comunicarle al entrenador que no se encontraba bien.

Tras el partido, Rodolfo Arruabarrena se refirió a lo sucedido y explicó que el volante había sufrido mareos durante el primer tiempo. Según contó, logró mejorar en el descanso, pero luego volvió a tener dificultades para desplazarse y pidió salir del campo.

El entrenador también destacó la honestidad del futbolista al reconocer que no estaba en condiciones de continuar. Aunque Paredes consiguió recuperarse después del episodio, el desmayo durante la entrevista generó preocupación entre sus familiares.