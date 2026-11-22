Bolívar sufrió un inesperado tropiezo en la Villa Imperial. Cuando parecía que el partido terminaría sin goles, Real Potosí encontró la oportunidad de quedarse con la victoria y se impuso por 1-0, en un desenlace marcado por una decisión arbitral que provocó fuertes reclamos del equipo paceño.

La jugada determinante llegó en los minutos finales. José Alipaz cayó dentro del área después de un contacto con Robson Matheus y el árbitro Miguel Ángel Vargas señaló el punto penal. La decisión generó protestas inmediatas de los futbolistas de Bolívar, que consideraron injusta la sanción.

Desde los doce pasos, el colombiano Jeferson Rivas se encargó de ejecutar el lanzamiento y convirtió a los 92 minutos, desatando el festejo del conjunto potosino.

El resultado también significó el final de una destacada seguidilla de Bolívar, que acumulaba 13 victorias consecutivas en el campeonato. Pese a la caída, la Academia se mantiene en la cima del torneo todos contra todos con 60 puntos, aunque su posición podría verse comprometida si Always Ready, que tiene 57 unidades, consigue un resultado positivo frente a San Antonio.

Por su parte, Real Potosí alcanzó los 43 puntos y escaló hasta el cuarto lugar de la tabla. El triunfo representa además un impulso anímico para el equipo lila, que se prepara para disputar la revancha ante Always Ready por la final de vuelta de la Copa Paceña.