La situación de Jamal Musiala vuelve a generar inquietud en el Bayern Múnich. El mediocampista de 23 años sufrió una nueva crisis de ausencia, antes del empate 1-1 frente al Colonia por la Bundesliga, en medio de un proceso médico que todavía busca controlar sus episodios sin perjudicar su rendimiento futbolístico.

El problema está relacionado con una disfunción neurológica que le fue diagnosticada meses atrás. Según la información difundida por el diario alemán Bild, uno de los principales desafíos para los médicos es encontrar un tratamiento adecuado que evite nuevas crisis sin afectar las condiciones deportivas del jugador. Por ahora, tampoco existe certeza sobre cuándo podrá recuperar su mejor nivel.

Los antecedentes se remontan a agosto, cuando Musiala sufrió dos desvanecimientos durante la pretemporada. Posteriormente, el propio futbolista explicó que padecía episodios breves y temporales, pero tratables, provocados por una alteración neurológica.

El alemán regresó a las canchas el 5 de septiembre y alcanzó a disputar cuatro encuentros, en los que marcó dos goles. Sin embargo, una lesión muscular en los isquiotibiales volvió a apartarlo de la actividad. Después de más de un mes de recuperación, reapareció ante Colonia, ingresando en los últimos 20 minutos.

Las dudas sobre su futuro en Bayern

La situación médica de Musiala también provocó cuestionamientos desde la dirigencia. Karl-Heinz Rummenigge, integrante del consejo de supervisión del Bayern y antiguo director ejecutivo de la institución, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el jugador vuelva a mostrar el nivel que tenía antes de sus problemas físicos y neurológicos.

Además, planteó la necesidad de revisar su situación contractual debido a las importantes cifras que contempla su salario. “Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión”, manifestó.

Sus declaraciones generaron una reacción de FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, que cuestionó la postura del club. La organización considera que este tipo de intervenciones públicas puede formar parte de una estrategia de presión sobre el jugador y sus representantes ante una posible negociación.

También se pronunció Stefan Effenberg, exfutbolista del Bayern y de la selección alemana, quien criticó la manera en que la institución está manejando el caso. “Hay que apoyar y proteger a un jugador lesionado”, sostuvo, antes de calificar como “catastrófica” la comunicación de la directiva.

Mientras continúa la búsqueda de un tratamiento que le permita controlar sus episodios, Musiala enfrenta un escenario complicado, con su recuperación deportiva y su futuro en el Bayern bajo la mirada de todos.