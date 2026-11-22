La selección boliviana de fútbol de talla baja vuelve a la acción este domingo 22 de noviembre. Su rival será México, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial que se disputa en Rabat, Marruecos.

El combinado nacional llega con la motivación de haber conseguido un contundente triunfo en su estreno. Bolivia derrotó por 6-0 a Francia, con un doblete de José Jerónimo y Amílcar Toledo, mientras que Andru Villarpando y Elio Huasco también se hicieron presentes en el marcador.

Ahora, el desafío será frente al seleccionado mexicano, por el Grupo 2. La Verde buscará sumar otros tres puntos para acercarse a la clasificación a los cuartos de final.

¿A qué hora juega Bolivia y dónde ver el partido en vivo?

El compromiso entre Bolivia y México está programado para las 17:45, hora boliviana. Los aficionados podrán seguir las incidencias del encuentro a través del canal oficial de YouTube de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja (FIFTB).

La transmisión estará disponible en el siguiente enlace:

Ver Bolivia vs. México en vivo por YouTube

Después de este encuentro, la selección nacional tendrá que afrontar su último compromiso de la fase de grupos frente a Sudán, programado para el lunes 23 de noviembre. La Verde buscará mantener el buen nivel mostrado en su debut y dar otro paso en su camino por el campeonato mundial.