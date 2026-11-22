Fermín López, centrocampista del Barcelona, ha sido expulsado durante el partido ante el Villarreal por repetir "!No me jodas!" reiteradamente al cuarto árbitro cuando se encontraba en el banquillo.



El andaluz, autor del 2-2, había sido sustituido por Dani Olmo y observaba el partido desde el banquillo cuando fue expulsado en el minuto 74.



Según el acta arbitral de Alejandro Hernández Hernández, el centrocampista fue expulsado "por levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión: !No me jodas!".



El árbitro ha hecho constar en el acta que el jugador abandonó el terreno de juego y se dirigió a los vestuarios antes de que pudiera mostrársele la tarjeta roja.



También fue expulsado el ayudante técnico del Villarreal Óscar Díaz González, mientras que Hansi Flick, su ayudante Markus Sorg y Arnau Blanco también fueron amonestados con amarilla. Además Hernández Hernández mostró nueve amarillas más, dos a Pau Navarro por lo que fue expulsado. EFE



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