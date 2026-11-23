Bolivia volvió a celebrar en el Mundial de Fútbol de Talla Baja. La Verde derrotó por 3-1 a México este domingo, en Rabat, por la segunda fecha del Grupo 2, en un encuentro que tuvo que remontar después de comenzar abajo en el marcador.

El seleccionado mexicano golpeó primero y puso en aprietos al conjunto nacional. Sin embargo, los bolivianos no bajaron los brazos, encontraron el camino para igualar el resultado y después consiguieron dar vuelta el marcador.

Con el impulso de la remontada, Bolivia siguió buscando el arco rival hasta ampliar la diferencia y establecer el definitivo 3-1, resultado que le permite sumar otra victoria en la competencia.

La Verde había comenzado su participación en el certamen con una contundente goleada por 6-0 sobre Francia. Ahora, con dos triunfos consecutivos, afrontará su último compromiso de la fase de grupos frente a Sudán.

El próximo partido de Bolivia

La selección nacional volverá a jugar este lunes 23 de noviembre frente a Sudán, desde las 17:45 (hora boliviana), por la tercera fecha del Grupo 2. Tras vencer a México, Bolivia aseguró su clasificación a los cuartos de final y ahora buscará cerrar la fase de grupos con otra victoria que le permita terminar como líder de su serie.