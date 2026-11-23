Agustín Cuéllar tuvo un buen performance en el torneo M15 Santa Cruz al lograr dos subcampeonatos en singles y dobles junto a Leonardo Suárez.

No cabe dudas que esta fue una gran semana para el tenista nacional de 23 años por haber llegado a las dos finales del certamen Futures que forma parte del World Tennis Tour.

Este gran desempeño se dio luego de que el pasado 8 de noviembre festejara en lo más alto la conquista de su primer campeonato en el M15 Salvador.

Las canchas del Urubó Lawn Tennis Club albergaron el M15 Santa Cruz, donde Cuéllar no paró hasta llegar a los duelos decisivos de ambas modalidades.

Hacia las finales

En el torneo de singles mostró un buen nivel y demostró que pasa por uno de sus mejores momentos.

En primera ronda venció al brasileño Victor Bini (un doble 6-1), en octavos de final superó al colombiano Nicolás Rico (un doble 6-3), en cuartos de final dio uno de los batacazos del certamen al eliminar al tercer sembrado, el brasileño Victor Pagotto (6-2 y 6-0) y en semifinales se impuso sobre el portugués Pedro Liborio (6-3 y 6-4).

La gran final fue ante el argentino Felipe De Dios. Jugaron por tres horas y 21 minutos, tiempo en el que llegaron a tres sets.

De Dios logró la remontada y ganó por 3-6, 7-5 y 6-2.

Para la competición por parejas tuvo como dupla a Suárez y ambos pasaron las rondas hasta llegar al duelo decisivo.

Primero triunfaron ante los colombianos Nicolás Rico y Juan Bolívar (6-3 y 6-2), en cuartos superaron a los argentinos Julián Cundom y Manuel Mouilleron por walkover y en “semis” vencieron los chilenos Thomas Menzel y Diego Ortiz (6-3 y 6-4).

La final se disputó el sábado y no pudieron ante los terceros favoritos: el brasileño Victor Braga y el neerlandés Michiel De Krom (7-5 y 6-1).