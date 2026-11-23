Un incendio forestal de gran magnitud se registra en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, cerca de Piso Firme, en Santa Cruz. Las autoridades preparan un operativo de combate aéreo, mientras investigan cómo se originó el fuego.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, informó que el incendio abarca un cuadrante de aproximadamente 10.000 hectáreas, aunque todavía no se determinó la superficie exacta afectada por las llamas. De manera preliminar, se estima que entre 4.000 y 5.000 hectáreas fueron alcanzadas por el fuego.

“Dentro de esas 10.000 hectáreas se han quemado pastizales y una mínima parte de bosques. Las áreas todavía no se han determinado exactamente, pero más son pastizales”, explicó la autoridad.

Ante la magnitud del incendio y las dificultades de acceso al sector, las labores de control se concentrarán en ataques desde el aire. Para ello, se preparan depósitos especiales de agua y se coordina el despliegue de equipos de emergencia de la Gobernación y unidades militares.

El operativo contempla la participación de aproximadamente 500 personas, entre ellas 30 técnicos, especialistas y bomberos de la Gobernación, además de efectivos militares.

En paralelo, se investiga el origen del incendio mediante información satelital, sobrevuelos y drones. Una de las hipótesis apunta a un chaqueo mal realizado que habría provocado la propagación de las llamas, aunque tampoco se descarta que el fuego haya sido iniciado intencionalmente.

“Se va a definir si esto ha sido parte de un chaqueo mal elaborado y, sobre todo, improvisado, que fue lo que propagó el fuego. No se descarta que hubiera sido provocado”, manifestó el secretario.