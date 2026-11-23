El Gobierno nacional planteó una transformación estructural del sistema educativo boliviano tras los resultados del estudio regional presentado por la Unesco, que evidenció deficiencias en matemáticas y comprensión lectora. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que el país arrastra problemas acumulados durante varias gestiones y cuestionó que la educación haya sido utilizada como instrumento político e ideológico.

"Hoy por hoy tenemos el país que tenemos porque tenemos la educación que tenemos. Queremos un país distinto, queremos que nuestros hijos tengan un mejor futuro, queremos que Bolivia realmente mejore y cambie su futuro, sus expectativas. Aprovechemos todo el potencial que tenemos, cambiemos la educación", manifestó en entrevista con el canal estatal.

Gálvez consideró que los resultados reflejan la necesidad de modificar el enfoque educativo y señaló que el debate no puede concentrarse únicamente en las reivindicaciones sindicales del magisterio, sino en cómo mejorar la calidad de enseñanza.

En ese sentido, responsabilizó a quienes antepusieron intereses sectoriales a las necesidades de los estudiantes y afirmó que durante anteriores gobiernos se cooptaron organizaciones sindicales y se ideologizó la educación.

"La educación no puede estar al servicio de la política, sea de los partidos, sea de los sindicatos, sea de las regiones. Este es un servicio que define el futuro del país", enfatizó.

Diálogo por mejorar la educación

El vocero también hizo referencia a los resultados de aprendizaje en sexto grado, señalando que apenas uno de cada diez estudiantes alcanza los conocimientos mínimos en matemáticas y que gran parte de los alumnos tiene dificultades para comprender lo que lee.

Ante esta situación, convocó a los maestros a participar en un proceso de transformación educativa y aseguró que su aporte será fundamental para revertir las deficiencias identificadas.

"Tenemos que ponerle más recursos, tenemos que ponerle más esfuerzo, pero tenemos que trabajar entre todos para mejorar la educación en beneficio de los niños, de los jóvenes, que son nuestro futuro inmediato", sostuvo.

Afirmó que el Gobierno tiene la decisión de impulsar cambios y pidió que el eje de cualquier negociación sea la calidad educativa y el futuro de los estudiantes.