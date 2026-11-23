La muerte de Sergio Cruz Landívar, de 31 años, quien falleció a consecuencia de las quemaduras que sufrió durante un hecho de violencia colectiva en Yapacaní, no quedará impune. Así lo aseguró el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, quien anunció que existen personas plenamente identificadas y que la investigación podría derivar en varias aprehensiones.

Fernández informó que el hecho ocurrió el 11 de noviembre y que la víctima, de ocupación estudiante, perdió la vida debido a las graves quemaduras que sufrió luego de ser atacada por una turba enardecida. Según la referencia policial, la agresión habría sido inducida por la presunta propietaria de una motocicleta que supuestamente había sido robada.

“Este tipo de hechos no van a quedar impunes. Hay personas identificadas y el caso ya ha sido ampliado a homicidio”, afirmó el jefe policial.

El comandante explicó que las investigaciones ya están en marcha y que se realizan las notificaciones correspondientes, además de trabajos de campo y revisión de cámaras de seguridad. Estas diligencias buscan establecer la participación de las personas que intervinieron en la agresión y dar con los responsables de la muerte de Cruz.

“Es evidente: tenemos personas plenamente identificadas; ya se ha comenzado con la parte investigativa, la notificación como corresponde y el posterior trabajo de campo y revisión de cámaras también van a lograr dar con los autores de este hecho”, sostuvo Fernández.

Advierten sanciones por hacer justicia por mano propia

El comandante también cuestionó la actuación de la multitud y señaló que este tipo de hechos deben recibir una censura colectiva, debido a que ninguna persona puede atribuirse el derecho de administrar justicia por sus propias manos.

“Es un hecho que tiene que tener una censura colectiva, puesto que este tipo de situaciones no podemos permitir. Una turba enardecida y al tratar de aplicar justicia por sus propias manos desencadenó la muerte de una persona que se presume por el principio de inocencia. La autoría de este hecho. Entonces a tal efecto, vamos a ser implacables en la investigación y la sanción correspondiente para que este tipo de situaciones no se repita”, manifestó.

A la muerte de Sergio Cruz se suma otro hecho que también será investigado. Fernández indicó que una multitud de aproximadamente 500 personas irrumpió en el comando provincial de Yapacaní, donde rompió el candado y el portón de ingreso, ocasionando daños materiales a bienes del Estado.

Por este episodio, el jefe policial anticipó que habrá consecuencias y que no se descartan varias aprehensiones, tanto por los hechos relacionados con la muerte del estudiante como por los daños ocasionados a las instalaciones policiales.

“Es más, a consecuencia de esto, esta turba de aproximadamente quinientas personas lograron irrumpir rompiendo el candado y el portón de ingreso al comando provincial, ocasionando daños materiales a bienes del Estado. Entonces es un caso que va a tener repercusiones y con seguridad van a haber varias aprehensiones”, advirtió.

Fernández reconoció que se trata de una investigación compleja y recordó que en años anteriores se registraron situaciones similares. Sin embargo, insistió en que se actuará para identificar y sancionar a los responsables.

“Esto no va a quedar impune. Vamos a ser bastante drásticos y vamos a pedir a las autoridades jurisdiccionales que la aplicación de la norma sea lo más penoso”.