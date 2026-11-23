Disney comenzó a trabajar en la preproducción de una nueva película de Mi pobre angelito, que marcaría el regreso de Macaulay Culkin como Kevin McCallister.

La información fue confirmada por los medios especializados Variety y Deadline, que señalaron que el proyecto ya está en desarrollo junto a los realizadores Seth Rogen y Evan Goldberg.

La nueva producción estará a cargo de 20th Century Studios y se encuentra en etapa de preparación del guion, a partir de una idea propuesta por el propio Culkin. Aunque todavía no se conocen detalles oficiales de la trama, el regreso del actor representa una apuesta por recuperar una de las historias más recordadas del cine navideño.

Foto: Disney

La propuesta de Culkin plantea una historia diferente a las anteriores. El actor interpretaría a un Kevin adulto, viudo o divorciado, que debe criar a su hijo mientras enfrenta dificultades para mantener una buena relación con él. En esta ocasión, sería el niño quien colocaría trampas para impedir que su padre ingrese a la casa.

“Kevin tiene que volver al corazón de su hijo. Esta es la explicación más clara que tengo de la idea”, había explicado el actor al hablar sobre la posibilidad de retomar el personaje.

La primera película de Mi pobre angelito se estrenó en 1990 y se convirtió en un éxito mundial, dando lugar a una segunda entrega que también alcanzó gran popularidad. Ambas producciones se consolidaron como clásicos de la temporada navideña.