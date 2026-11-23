El abogado Joadel Bravo cuestionó el alcance de las investigaciones del denominado caso Maletas y pidió que la Fiscalía convoque a otras personas que, según documentación y conversaciones de WhatsApp mencionadas por la defensa, podrían tener información relevante sobre el ingreso de los equipajes al país.

Bravo hizo referencia a dos informes y a conversaciones que involucran a Bruno S. J., identificado como presunto encargado de la aerolínea. Según explicó, este joven habría manifestado a la Policía que las maletas pertenecían a diplomáticos, una versión que, a criterio del abogado, debe ser esclarecida dentro de las investigaciones.

Asimismo, presentó el contenido de un mensaje atribuido a Marvin M. En la conversación se menciona una alerta que habría sido transmitida por HSI, un organismo de investigación de Estados Unidos.

"Buenas tardes, el equipo de HSI acaba de informar que unos estadounidenses aterrizaron en un avión con dinero en efectivo para comprar drogas. Al parecer traen maletas llenas de dinero”, indica el mensaje.

Ante este contenido, Bravo cuestionó que la Fiscalía no haya profundizado en el origen de esa información ni haya consultado directamente con HSI sobre los datos que supuestamente proporcionó. “¿Por qué la Fiscalía no le ha preguntado a HSI de dónde sacó esa información?”, cuestionó el abogado.

Bravo insistió en que las pesquisas no deberían limitarse a las personas que ya fueron aprehendidas, sino que deben profundizar en los nombres, comunicaciones y antecedentes que aparecen en la documentación presentada, con el objetivo de establecer quiénes conocían el origen y el destino de las maletas.