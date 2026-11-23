El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, confirmó que Jimmy Fernando López presentó su renuncia al cargo de fiscal departamental de Santa Cruz debido a complicaciones en su estado de salud, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) el pasado año.

Urioste explicó que López deberá viajar a Brasil durante aproximadamente 20 días para someterse a estudios médicos, por lo que consideró que su ausencia prolongada podía generar dificultades en el funcionamiento de la Fiscalía Departamental.

"En consecuencia, 20 días sin cabeza en la Fiscalía Departamental sería un problema, tenemos corto tiempo, entonces él ha presentado su renuncia por ese tema", manifestó el fiscal general.

Consultado sobre si conocían los antecedentes médicos de López antes de su designación, Urioste respondió que sí, aunque reconoció que no esperaban que su estado de salud afectara el desempeño de sus funciones.

"Conocíamos, conocíamos, sí, pero no pensamos que le afecte el trabajo, pero obviamente es un trabajo duro y se ha sentido afectado a su salud y ha renunciado", declaró.

La autoridad departamental comunicó que su decisión es personal y está relacionada con las secuelas del ACV que sufrió el 14 de febrero, además de la necesidad de realizarse nuevos estudios médicos en Brasil.