El diputado Alejandro Medinaceli anunció que solicitó licencia a la Cámara de Diputados por el tiempo que duren las investigaciones en su contra. La decisión, explicó, busca evitar cualquier susceptibilidad sobre el desarrollo del proceso y garantizar que la justicia actúe sin presiones ni privilegios.

Durante una declaración pública, Medinaceli rechazó cualquier intervención de la Asamblea Legislativa o del Órgano Ejecutivo que pudiera influir en las investigaciones o en las decisiones de las autoridades competentes.

"Esta decisión responde a una convicción personal, la justicia debe actuar con plena independencia, sin presiones políticas, sin interferencia institucional y sin privilegios de ninguna naturaleza", manifestó.

El legislador sostuvo que el caso debe esclarecerse en las instancias correspondientes, con transparencia, objetividad y respeto al debido proceso y a las garantías de todas las partes involucradas. También señaló que no realizará declaraciones sobre el avance de las investigaciones ni sobre las actuaciones de la justicia ordinaria.

En ese sentido, aseguró que cualquier elemento que deba aclarar será presentado ante las instancias competentes y negó haber incurrido en actos de corrupción.

"Hoy quiero dejar en claro al pueblo boliviano, ni ayer, ni hoy, ni mañana he tenido, ni tendré actos de corrupción", afirmó.

Al anunciar la presentación de su nota de licencia, Medinaceli dijo que afrontará el proceso sin privilegios y como cualquier ciudadano. Precisó que se mantendrá alejado de sus funciones legislativas durante el tiempo que duren las investigaciones.

"Nos someteremos a la justicia y lo haré como un boliviano más, sin privilegio alguno", enfatizó.

La solicitud de licencia se produce en medio de las denuncias por presuntas presiones para incorporar personal a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), a partir de audios difundidos en redes sociales en los que se escucha una conversación atribuida al legislador con la entonces directora de la institución, Daniela Quiroga.

En una declaración anterior, Medinaceli reconoció que sostuvo reuniones con Quiroga, pero aseguró que el audio fue editado y que no se difundió la conversación completa.