Desde este lunes 23 de noviembre de 2026, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inició el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II), destinado a brindar apoyo económico temporal a familias y personas que cumplen los criterios establecidos por el Gobierno.

El beneficio consiste en tres pagos bimestrales de Bs 250, hasta alcanzar un monto máximo acumulado de Bs 750.

El programa fue creado mediante el Decreto Supremo 5713, posteriormente modificado por el Decreto Supremo 5768, que amplió el universo de beneficiarios.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono PEPE II?

La normativa contempla los siguientes grupos:

1. Mujeres embarazadas: inscritas en el Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. También se contempla a madres, padres o titulares de cobro acreditados de niñas y niños registrados en ese programa, conforme a las condiciones legales.

2. Personas con discapacidad visual: beneficiarias del Bono Anual de Indigencia registradas hasta el 31 de agosto de 2026.

3. Personas con discapacidad grave o muy grave: registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), según los requisitos y fechas de corte establecidos.

4. Adultos mayores: beneficiarios de la Renta Dignidad que no perciben una renta o pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo. Este grupo comenzará a cobrar en diciembre de 2026.

5. Padres, madres o tutores de estudiantes menores de edad: matriculados en unidades educativas fiscales y de convenio, dentro de los subsistemas contemplados por la normativa, según los registros correspondientes al 30 de junio de 2026.

6. Niñas, niños y adolescentes en centros de acogida, casas cuna o establecimientos penitenciarios: el cobro corresponde a sus representantes legalmente habilitados.

La pertenencia a uno de estos grupos no garantiza automáticamente el pago: los datos deben constar en el padrón oficial de beneficiarios habilitados.

Cronograma de cobro: ¿qué día te toca?

El calendario es acumulativo: una persona que ya quedó habilitada puede acudir en una fecha posterior.

¿Qué documento necesitas para cobrar?

Los beneficiarios o sus representantes habilitados deben acreditar su identidad con la cédula de identidad.