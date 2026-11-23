Con el inicio del pago del Bono PEPE II, una de las principales dudas entre la población es cómo verificar si aparece en la lista de personas habilitadas para recibir este apoyo económico.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo dispone de canales oficiales para orientar a los ciudadanos sobre el programa, que contempla tres pagos de Bs 250, hasta un total de Bs 750 por beneficiario habilitado.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los canales incluyen una plataforma de consulta en línea y una línea telefónica gratuita.

Paso a paso para consultar tu habilitación

Consulta mediante la Gestora Pública

Ingresa al portal oficial de consulta del Bono PEPE. Cuando el servicio esté disponible, busca la opción para consultar beneficiarios. Introduce tu número de cédula de identidad y tu fecha de nacimiento en los campos solicitados. Revisa el resultado para conocer si figuras en el registro habilitado.

LÍNEA GRATUITA DE LA GESTORA PÚBLICA: 800 10 10 70

No es necesario realizar una inscripción nueva. La habilitación del Bono PEPE II se realiza mediante registros oficiales de los grupos beneficiarios y la consolidación de datos de las instituciones correspondientes.

Las personas que cumplen los criterios establecidos son incorporadas al padrón de beneficiarios conforme a la normativa vigente.

Las autoridades recomiendan no ingresar datos personales en enlaces enviados por desconocidos ni pagar a intermediarios para supuestamente obtener el bono.

El desembolso comenzó este lunes 23 de noviembre con un cronograma organizado de acuerdo con el día de nacimiento.

La fecha de nacimiento se refiere al día del mes, independientemente del mes en que nació la persona. Los adultos mayores beneficiarios de Renta Dignidad sin pensión de largo plazo tienen un cronograma especial que comienza en diciembre.

Si una persona está habilitada y no logra acudir a la entidad financiera en la fecha inicial que le corresponde, no pierde automáticamente el beneficio.

Podrá efectuar el cobro en una jornada posterior, dentro de los plazos establecidos para el programa.

Para el cobro, deberá acreditar su identidad con la cédula correspondiente, de acuerdo con las disposiciones de pago vigentes.